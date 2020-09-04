IT-шники сначала устроили акцию у ПВТ в поддержку коллег, а потом «похоронили» IT-сферу

Айтишники "похоронили" у ПВТ IT-сферы. Фото: tut.by

В пятницу, 4 августа IT-шники сначала устроили акцию у ПВТ, где «похоронили» IT-сферу. Перед входом в здание сотрудники создали своеобразный «мемориал», куда принесли цветы и клавиатуру от компьютера.

Жители Минска вышли на протест. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Чуть позже на проспекте Победителей у стелы также собрались айтишники. Они скандировали лозунги.

Программисты устроили акцию у ПВТ в поддержку коллег. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Без задержаний не обошлось. Точное количество людей пока неизвестно.

За порядком следили силовики. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Айтишники собрались на проспекте Победителей у стелы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Обеспечение безопасности на дорожных участках. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

4 августа IT-шники устроили акцию у ПВТ, где «похоронили» IT-сферу. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Акция прошла в районе парка Победы у стелы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Силы правопорядка пресекли акцию. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Без задержаний не обошлось. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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