IT-шники сначала устроили акцию у ПВТ в поддержку коллег, а потом «похоронили» IT-сферу

Айтишники "похоронили" у ПВТ IT-сферы. Фото: tut.by
В пятницу, 4 августа IT-шники сначала устроили акцию у ПВТ, где «похоронили» IT-сферу. Перед входом в здание сотрудники создали своеобразный «мемориал», куда принесли цветы и клавиатуру от компьютера.
Жители Минска вышли на протест.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Чуть позже на проспекте Победителей у стелы также собрались айтишники. Они скандировали лозунги.
Программисты устроили акцию у ПВТ в поддержку коллег.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Без задержаний не обошлось. Точное количество людей пока неизвестно.
За порядком следили силовики.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Айтишники собрались на проспекте Победителей у стелы.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Обеспечение безопасности на дорожных участках.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
4 августа IT-шники устроили акцию у ПВТ, где «похоронили» IT-сферу.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Акция прошла в районе парка Победы у стелы.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Силы правопорядка пресекли акцию.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Без задержаний не обошлось.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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