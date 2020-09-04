«Лукашенко оказался крепким орешком»: Появилась аудиозапись того самого перехваченного разговора между Польшей и Германией по делу Навального

Появилась аудиозапись того самого перехваченного разговора между Польшей и Германией Фото: Павел МАРТИНЧИК

Появилась аудиозапись того самого перехваченного разговора между Польшей и Германией, о которой говорил Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 августа. Запись была опубликована в телеграм-канале «Пул Первого».

В разговоре фигурируют два – «Ник» из Берлина и «Майк» из Варшавы.

Мы публикуем полную расшифровку.

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси…Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны Президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.