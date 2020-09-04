«Подобная практика имеет негативные моменты»: в Генеральной прокуратуре ответили на призывы обучения детей на дому

В Генеральной прокуратуре ответили на призывы обучения детей на дому. Фото: БелТА

В Генеральной прокуратуре ответили на призывы некоторых телеграм-каналов, которые предлагают родителям перевести своих детей на домашнее обучение. Практика обучения на дому, особенно в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, показала ряд негативных моментов. Данная информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

В ведомстве сообщили и о том, что хоть в телеграм-каналах и пытаются убедить людей, что форма обучения ребенка на дому является законной, но на самом деле это не совсем так.

- Когда ребенок находится на домашнем обучении, то родителям нужно его постоянно контролировать иначе могут возникнуть проблемы с режимом дня, питанием и дисциплиной. К тому же семья может столкнуться и с дополнительными финансовыми затратами. К примеру такие предметы как химия, биология, физика, музыка, физкультура требуют специального оборудования, которого дома чаще всего нет. К тому же родители могут быть некомпетентны во всех сферах знаний. Ребенок на домашнем обучении может столкнутся с проблемой социальной коммуникации. Также, несмотря на современные технологии, проблемы с освоением материала могут быть затруднительны, - рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве привези статью 160 Кодекса об образовании, в которой говорится о том, что обучение на дому организуется для тех учащихся, которые не могут посещать школу по медицинским показаниям.

- Родители должны помнить о том, что те, кто препятствует получению ребенком образования, государство может принять определенные меры. С родителями в подобных случаях проводятся разъяснительные беседы. Если же ситуация никак не меняется, то будет включен правовой механизм предупреждения семейного неблагополучия, - заявили в Генеральной прокуратуре.

Родителям также порекомендовали доверять официальным источникам, а не информации из телеграм-каналов.