В Гомеле милиция задержала и водворила в ИВС двух активисток

Судебное разбирательство над задержанными намечено на 7 сентября Фото: Павел МАРТИНЧИК

4 сентября вечером в Гомеле милиция задержала двух местных жительниц. Они доставлены в изолятор временного содержания до судебного разбирательства, которое намечено на 7 сентября, сообщает БЕЛАПАН.

Одна из обвиняемых, Татьяна Бачурная, занималась сбором подписей за отзыв депутата парламента Ольги Креч, которая баллотировалась по Гомельского-Новобелицкому округу. Активистка была задержана и доставлена в Новобелицкий РОВД. 4 сентября, ближе к ночи она была помещена в ИВС, хотя Татьяна является мамой маленького ребенка.

Также вечером, 4 сентября, в Центральный РОВД «для беседы» была вызвана активистка Светлана Нарскина. После двухчасовой беседы оттуда она так и не вышла. Ее сын Игорь рассказал, что мама задержана и водворена в ИВС. Какое правонарушение вменяется обеим задержанным, в милиции не сообщают.

4 сентября над журналисткой Ларисой Щиряковой также состоялся суд. 3 сентября, вечером ее привезли в ИВС, хотя у неё дома остался несовершеннолетний сын, воспитанием которого она занимается одна.

Щирякову должны были привезти в суд Гомельского района для рассмотрения протокола, но в суде коллегам и друзьям сообщили, что заседание состоится в здании Гомельского РОВД. Туда милиция никого не пустила. Позже стало известно, что журналистку оштрафовали на пять базовых величин. Это 135 рублей. За неподчинение милиции (статья 23.4 КоАП) и перепост в социальных сетях призывов к несанкционированным массовым мероприятиям (часть 1 статьи 23.34 КоАП). После суда на Щирякову составили в РОВД еще один протокол — по статье 22.9 КоАП (незаконное изготовление продукции СМИ). Речь идет о сотрудничестве с телеканалом «Белсат» без аккредитации в МИД.

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