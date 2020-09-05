Экс-претендент в президенты Валерий Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам

Цепкало рассказал о созданной инициативе по сбору «свидетельств преступлений» властей Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало, который ранее уехал из нашей страны из-за опасений быть арестованным, во время стрима на своем YouTube-канале, 4 сентября, сказал, что сейчас ведёт работу над созданием фондов помощи гражданам Беларуси, которые пострадали из-за своих политических взглядов. Первые два фонда уже созданы в Польше и Украине.

«Сейчас мы заняты формированием серии фондов помощи белорусам, которые оказались либо избиты, либо провели какое-то время в тюрьме, либо потеряли работу… Мы зарегистрировали фонд в Варшаве, ведем регистрацию фондов в Латвии и Эстонии, в Великобритании. Вы знаете, мы зарегистрировали фонд в Украине», - заявил политик.

Цепкало рассказал о своей деятельности в данный момент. Вместе со своей супругой они активно общаются с зарубежными СМИ, чтобы мир узнал правдивую информацию о том, что сейчас происходит в Республике Беларусь.

Он также рассказал о созданной инициативе по сбору «свидетельств преступлений» властей Беларуси. «Работаем с международными юристами, из США и Европы, чтобы собрать все в одно или несколько уголовных дел против Лукашенко, чтобы можно было судить его за рубежом», - добавил Цепкало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Россия объявила в розыск Валерия Цепкало и основателя телеграм-канала Nexta Степана Путило

Цепкало назвал обвинения "чушью" и заявил, что это могло произойти "автоматически" (подробности).