Ургант и Хрусталёв спародировали Александра и Николая Лукашенко с автоматами

Ранее в своем шоу «Вечерний Ургант» российский шоумен иронизировал по поводу высказывания президента Беларуси. Скрин видео: youtube.com

Шоумен Иван Ургант спародировал Александра Лукашенко, который в конце августа появился на фоне протестов в бронежилете, с автоматом и в сопровождении экипированного 15-летнего сына Николая. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте шоу «Вечерний Ургант».

«Мощно ворвались в новый сезон», — говорится в сообщении к видео.

В видеоролике Ургант одет в костюм и кепку, у него усы, в руках телеведущий держит игрушечный автомат. Сзади него идет «вооружённый» Дмитрий Хрусталев в военной каске и бронежилете. Ургант и Хрусталев идут из-за кулис на сцену.

Уже непосредственно в студии в своём разговоре они используют цитаты президента Беларуси. В определённый момент Хрусталев спрашивает Урганта, можно ли ему настоящий автомат.

«Эх, Митька! Вот было бы тебе 15 лет. Дал бы тебе настоящий «калаш», - ответил ему ведущий.

Ранее в своем шоу «Вечерний Ургант» российский шоумен иронизировал по поводу высказывания президента Беларуси. Тогда Александр Лукашенко давал совет белорусам, которые из-за коронавируса потеряли работу: вакансий хватает, выберите какую-нибудь, даже если вам и не очень она нравится. Сейчас такое время, что не приходится перебирать.

На что Иван Ургант заметил: «Александр Лукашенко заявил, что потерявшим работу белорусам нужно просто найти новую, - прочитал заголовок ведущий. - И это здорово, что Александр Лукашенко помнит о таком понятии, как «новая работа»!»

Также в своём блоге Иван Ургант выступал против насилия силовиков в Беларуси.

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