МВД заявило о 41 задержанном в ходе протестов, которые прошли 4 сентября

Собравшиеся вечером возле Комаровского рынка белорусы двинулись на площадь Независимости. Там они провели митинг, а после – разошлись Фото: Павел МАРТИНЧИК

4 сентября, по всей Беларуси состоялись общественно-политические массовые мероприятия.

«В поддержку действующей власти прошло 16 мероприятий во всех областях Беларуси. В них приняли участие около 1,5 тыс. человек, - сообщает официальный телеграм-канал МВД.

По данным пресс-центра Министерства внутренних дел, в 13 населенных пунктах состоялись 22 протестные акции. Количество принимавших участие в них составила около 1 тыс протестующих. В Минске подобные сборы были отмечены в нескольких местах. Например, собравшиеся вечером возле Комаровского рынка белорусы двинулись на площадь Независимости. Там они провели митинг, а после – разошлись.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в этот вечер был задержан 41 человек. 21 из них доставлен в изолятор временного содержания до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

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Какое правонарушение вменяется обеим задержанным, в милиции не сообщают (подробности).