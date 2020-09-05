Ровно через месяц, после выборов. 9 сентября Тихановская приедет в Варшаву

Светлана Тихановская встретится с белорусами Варшавы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская посетит Варшаву, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радиостанции Zet.

После того, как Тихановская покинула Беларусь, она всё время находилась в Литве.

Как сообщает фонд «Белорусский дом в Варшаве», который создан для поддержки граждан Беларуси в Польше и который организует мероприятия с Тихановской в стране, она прибудет в польскую столицу 9 сентября.

«9 сентября в 9.00 ровно через месяц после выборов, которые прошли в Беларуси, пройдет встреча Светланы Тихановской с белорусами Варшавы», - сообщают представители фонда.

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«Вся сила в людях, и ежедневные демонстрации оказывают достаточное давление на власть», - отметила экс-кандидат в президенты Беларуси (подробности).

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Она также призвала ООН организовать экстренное совещание Совета безопасности по правам человека в Беларуси (подробности).