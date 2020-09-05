Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 сентября 2020 года: 178 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 5 сентября. Число зараженных составляет уже 72 485 человек. Прирост за сутки - 178 новых случаев.

После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой было выписано 71 843 белоруса. Не обошлось и без смертей. За сутки скончались 4 человека. Всего же от коронавируса умерло 705 человек.

«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.

За все время в стране было проведено 1 574 991 тест для выявления COVID-19.

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