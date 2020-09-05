Прокуратура Польши расследует пытки и избиения белорусскими силовиками польских граждан

Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий в аэропорту после возвращения из Минска. Фото: RMF FM

В Польше прокуратурой начато расследование по фактам ареста, избиения и пыток трех поляков в Беларуси. 9 августа они были задержаны в Минске, сообщает RMF24.

«В частности, расследование затронет, незаконные задержания, избиения и пытки, которые применяли ОМОН и другие белорусские правоохранительные органы», — сообщает ресурс.

Также источник сообщает, что после того, как польские граждане вернулись из РБ, ими было пройдено детальное обследование, судебно-медицинская экспертиза. Заключение эксперта подтверждает их травмы.

Двоих из них зовут Витольд Добровольский и Каспер Сеницкий. Личность третьего не разглашается. 9 августа они были задержаны, как рассказывает Добровольский, после того как компания вышла из ресторана. Вернувшись в Польшу мужчины рассказали, как были избиты при задержании. 15 часов их держали в какой-то огромной комнате, похожей на спортзал, вместе с 300 другими задержанными, где также на них сыпались удары и угрозы расправы. Позже их отвезли в Жодинское СИЗО.

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