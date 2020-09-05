Министром образования поручено усилить меры безопасности в вузах и школах

Будет организовано взаимодействие всех заинтересованных служб, в том числе органов охраны и правопорядка Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министр образования Игорь Карпенко поручил обеспечить безопасность учающихся и студентов, профессорско-преподавательского состава, работников учреждений при организации учебного процесса и нахождении в зданиях, сооружениях и на территории учреждений образования. Информация размещена в официальном телеграм-канале Минобра.

Согласно этому поручению, учреждения образования примут дополнительные меры усиления контроля доступа посторонних лиц, а также прочие меры укрепления режима безопасности. Будет организовано взаимодействие всех заинтересованных служб, в том числе органов охраны и правопорядка.

Соответствующее письмо направлено во все учреждения образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр Карпенко призвал прекратить буллинг учителей

Не нужно превращать учреждения образования в площадки для политических баталий. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко (подробности).

В Минске министр Карпенко вместе с сотрудниками Минобра организовали флешмоб в поддержку учителей

«Школа - не объект для политических споров и разногласий. Педагоги находятся вне политики. Наше призвание - учить, а не строить интриги. Дети должны учиться!» - говорится в обращении учителей (подробности).