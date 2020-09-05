В столице Беларуси проходят студенческие акции солидарности, многих участников задерживают

Студентов задерживали неизвестные в масках и сажали в микроавтобусы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5 сентября в Минске студентами проводятся акции солидарности. Милиция пытается их пресечь, задерживая многочисленных участников, пишет БЕЛАПАН.

По сообщениям очевидцев, самая многочисленная акция состоялась возле Минского государственного лингвистического университета. Там собрались сотни студентов с транспарантами. К зданию вуза пришли и студенты БНТУ. Сначала они хотели создать цепь солидарности на проспекте Независимости возле здания МГЛУ, но им помешали неизвестные в гражданской одежде. Около кинотеатра «Октябрь» студентов начали задерживать и сажать в микроавтобусы.

Ряды собравшихся пополнили и некоторые преподаватели. В их руках были плакаты с надписями «Преподаватели против насилия», «Stop фашизм» и так далее. Девушки с цепями на руках держали Конституцию Республики Беларусь, зачитывая статьи из основного закона страны.

Собравшиеся скандировали лозунги и пели песни. После этого они выстроились в цепь вдоль улицы Захарова и начали движение к Комаровскому рынку. Около площади Якуба Коласа парней задерживали неизвестные в масках и сажали в микроавтобусы.

Около 15 парней из колонны БГУ задержано на улице Карла Маркса. Девушки окружили сцепкой молодых людей, пытались препятствовать их насильственному задержанию. Они скандировали «Мы один народ» и «Трибунал!». В масках и балаклавах неизвестные силой вытягивали студентов-парней и увозили в микроавтобусах.

На данный момент точное количество задержанных неизвестно.

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