Лукашенко об экономике и COVID-19: «Шатаемся по улицам, тремся друг о друга»

Лукашенко рассказал о COVID-19 в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Президент Беларуси 5 сентября на совещании с членами Совбеза обсудил работу экономики и заявил, что «обстановка в Беларуси на фоне пандемии гораздо лучше, чем в других государствах». Александр Лукашенко пояснил свою мысль:

- Нам еще на Бога грешить нечего, он нас пожалел. Хотя вы видите, вторая волна по Европе катится. А мы находимся в центре Европы. Мы шатаемся по улицам, тремся друг о друга. Какая тут социальная дистанция? - цитирует пресс-служба.

Президент заверил, что власти делают все, «чтобы мы попозже простились с этой болезнью». По словам Лукашенко, в Беларуси «обстановка гораздо лучше, чем в других государствах» и «по пневмониям очень хорошая отрицательная динамика».

Президент подчеркнул, что «главная обеспокоенность - это экономика»:

- Нет экономики - тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране.

Очень важно функционирование предприятий, отметил Лукашенко:

- Не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий.