5 сентября в Минске задержали 30 участников акции протестов студентов. Фото: t.me/radiosvaboda

5 сентября в столице Беларуси за нарушение порядка проведения и организации массовых мероприятий милиция задержала около 30 человек.

- Все они участвовали в несанкционированных акциях, демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги, - цитирует БелТА официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич.

По официальной информации, задержанных отвезли в территориальные РУВД для разбирательства.

Судя по всему, речь идет о шествии студентов, которое проходило в первой половине дня в центре Минска. По словам очевидцев, участников вытаскивали из колонны люди в гражданской одежде и в балаклавах, заталкивали в микроавтобусы, в том числе без номеров.

А в 15.00 в столице началось массовое женское шествие. Большая колонна вышла на проезжую часть и двигается в сторону Октябрьской площади. Также начались задержания, в том числе - журналистов, сообщает @radiosvaboda.

Напомним, ранее МВД заявило о 41 задержанном в ходе протестов, которые прошли 4 сентября