«Меня вывезли из Беларуси, как и Тихановскую». Член КС Ковалькова выехала в Польшу

Латушко и Ковалькова уехали в Польшу Фото: Павел МАРТИНЧИК

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Ольга Ковалькова выехала в Польшу. О том, что Ковалькова находится в Варшаве, стало известно 5 сентября.

Напомним, с 24 августа Ковалькова находилась в изоляторе по постановлению суда за участие в несанкционированном массовом мероприятии. 3 сентября она должна была выйти на свободу, но в тот же день ее снова осудили - еще на 15 суток ареста, сообщает БелаПАН.

- Меня вывезли из Беларуси так же, как раньше вывезли Светлану Тихановскую, - рассказала Ковалькова на пресс-конференции, которую транслировал Белорусский дом в Варшаве. - Когда я была за решеткой, ко мне пришли представители власти, МВД и КГБ, и сказали, что если я не выеду, то очень долго не выйду.

По словам Ковальковой, силовики приехали к ней в изолятор, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли:

- Я не знала, куда мы едем, приехали на переход Брузги. Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы они меня подвезли.

В то же время Госпогранкомитет Беларуси сообщил:

- 5 сентября около 2.00 Ольга Ковалькова прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль. После чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно - Варшава и проследовала на территорию Польши.

Ранее в Польшу выехал другой член президиума КС - экс-министр культуры, дипломат и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко. В целом, из шести членов президиума КС в Беларуси сейчас остались четверо, в том числе координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.