Жириновский: Литве ради чистоты совести нужно отдать Беларуси и Вильнюс, и Клайпеду

Глава ЛДПР предложил часть литовских территорий отдать Беларуси. Фото: duma.gov.ru.

По мнению российского политика Владимира Жириновского, поведение Литвы по отношению к Беларуси является некорректным. Больше всего его возмутили разговоры о разделе белорусского государства - мол, говорят «практически открытым тестом». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- Литва ведет себя крайне активно в отношении Беларуси. Практически открытым текстом говорят о разделе республики без Лукашенко. Мечтают о Речи Посполитой, - заявил лидер ЛДПР.

Однако, по мнению главы партии либерал-демократов, если и может быть раздел чьих-то территорий, то вовсе не белорусских, а литовских. И вот что предлагает Жириновский:

- Литва сейчас живет по Конституции 1938 года, но по ней столица страны не Вильнюс, а город Каунас. А весь Вильнюсский край Литве дал Сталин уже позже, - напомнил политик. - Но ведь в Литве после 1989-го провели полную десоветизацию. Так что раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совести, нужно не брать, а отдать Беларуси и Вильнюс, и Клайпеду.

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