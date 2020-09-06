В Мядельском районе легковушка попала под поезд Молодечно - Полоцк

Легковое авто попало под поезд на железнодорожном переезде без шлагбаума. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Серьезное ДТП на железной дороге на территории Мядельщины произошло ночью с субботы, 5 сентября, на воскресенье, 6 сентября, проинформировали БелТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Около 2.55 недалеко от агрогородка Княгинин, что в Мядельском районе, на железнодорожном переезде товарняк сбил легковое авто.

- Столкновение произошло на неохраняемом железнодорожном переезде без шлагбаума. Легковушка выехала на переезд, и машинист грузового поезда Молодечно - Полоцк не успел полностью остановить состав. К счастью, обошлось без жертв, - пояснили в МЧС.

В аварии не было повреждено железнодорожное полотно. Поэтому восстановить движение на участке удалось достаточно оперативно. В 3.50 движение на железной дороге было восстановлено полностью. Из-за инцидента пассажирский состав Витебск - Минск задержался в пути на 15 минут, а грозовой поезд, участвовавший в ДТП, - на 1 час 24 минуты.

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