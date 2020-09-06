Лукашенко ко Дню письменности: Беларусаў, якіх бы поглядаў яны ні прытрымліваліся, заўсёды аб'ядноўваюць матчына мова і Бацькаўшчына

Лукашенко уверен, что на площадках Дня письменности в Белыничах идет диалог мастеров пера о судьбе, современности и будущем белорусского народа. Фото: sb.by.

В эти выходные, 5 - 6 сентября, в Белыничах, райцентре на Могилевщине, отмечается День белорусской письменности. В программе культурного праздника - более 30 мероприятий, в том числе Фестиваль книги и прессы, а также международный круглый видеостол писателей, издателей, критиков и редакторов из 10 государств.

На сайте президента Беларуси размещено обращение к участникам фестиваля на белорусском языке. В нем Александр Лукашенко поприветствовал гостей и участников Дня письменности, подчеркнул, что этот праздник - особенное событие в жизни Беларуси.

- На яго пляцоўках адбываецца шматгалосы дыялог майстроў пяра - пісьменнікаў і паэтаў - пра лёс слова і культуры, сучаснасць і будучыню нашага народа, - подчеркнул президент.

В своем обращении он заметил, что в 2020 году один из самых именитых праздников независимой Беларуси принимают древние Белыничи (Прим.: Первые упоминания о городе датированы XIII веком) - известный центр духовности белорусской земли, уголок Могилевщины с богатой историей и прекрасной природой.

- Упэўнены, гэтыя вераснёўскія сустрэчы - добрая падстава для кожнага з удзельнікаў і гасцей Дня пісьменства яшчэ раз зразумець, што беларусаў, якіх бы поглядаў яны ні прытрымліваліся, заўсёды аб'ядноўваюць матчына мова, адзіны лёс і Бацькаўшчына. I гэты каштоўны скарб-спадчыну мы павінны зберагчы для нашчадкаў, - резюмировал глава республики.

В конце приветствия Лукашенко направил пожелания крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в жизни и работе.

В завершении праздничного дня в Белыничах пройдет церемония закрытия фестиваля, вручат Национальную литературную премию и передадут эстафету следующей книжной столице Беларуси - Копылю.

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