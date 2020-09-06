Пропавшую 31 августа в Гродно 15-летнюю школьницу нашли спустя несколько суток в лесу без сознания

Поисковой отряд обнаружил 15-летнюю девочку в лесу без сознания. Фото: МВД.

«Комсомолка» ранее рассказывала о том, что в Гродно 31 августа пропала 15-летняя Александра Силко. Она пошла в школу с рюкзаком с бело-красной эмблемой за учебниками и бесследно пропала. Родители подали заявление в милицию, и школьницу объявили в розыск.

Нашли пропавшую девушку на пятые сутки после ее исчезновения. Все эти дни поиски 15-летней Александры не прекращались, кроме правоохранителей к поисковой операции подключились и волонтеры.

- Найти пропавшую девочку удалось поисковому отряду, в составе которого были милиционеры, областные оперативники и военнослужащие 5522-й войсковой части. Они обнаружили пропавшую Александру Силко в лесу недалеко от деревни Чеховщина, что в Гродненском районе. Девушка лежала на земле без сознания, - рассказали в пресс-службе МВД в телеграм-канале «Разыскивает милиция».

Школьницу обнаружили в лесном массиве, в 9 километрах от центра Гродно. Фотоиллюстрация: скриншот Google.Maps.

Деревня Чеховщина, где нашли Александру, находится недалеко от областного города, практически на его окраине, всего в девяти километрах от центра Гродно. В бессознательном состоянии девушку передали врачам скорой помощи, сейчас она госпитализирована.

Обстоятельства исчезновения школьницы выясняются.

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