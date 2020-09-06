МВД: Задержаны еще 90 человек, 6 сентября в Минске перекроют проспекты и задействуют спецтехнику

В субботу в Беларуси продолжились акции протестов, были задержаны более 90 человек. Треть из них оставили в ИВС и СИЗО до судов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пресс-служба МВД в Telegram сообщила о том, как в Беларуси прошла суббота, 5 сентября. Так в силовом ведомстве констатировали, что в текущие выходные в республике повторились общественно-политические массовые мероприятия.

Акции протестов прошли уже в 18 городах по все стране. В Минске милиция зафиксировала протестные мероприятия в 8 точках городах.

- Общее число участников протестов составило около 4 тысяч человек. За нарушение законодательства в субботу, 5 сентября, был задержан 91 гражданин, - подсчитали в МВД.

Уточняется, что большую часть задержанных отпустили после составления административных протоколов, в ИВС были водворены 34 задержанных, их ждут суды.

- Различные интернет-ресурсы призывают собраться 6 сентября в Минске для проведения протестных акций. Не участвуйте в несанкционированных массовых мероприятиях. Это незаконно! - призвали в силовом ведомстве.

Также в МВД пояснили, что 6 сентября в Минске, как уже несколько воскресных дней к ряду, будут организованы оцепления, перекрыты проспекты, усилены наряды и число военных.

- В целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих предпринят комплекс мер. Милиция работает в усиленном режиме, увеличено число нарядов и военнослужащих. Будет задействована спецтехника милиции и внутренних войск. В течение дня будут перекрыты проспекты города, - констатировали в пресс-службе.

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