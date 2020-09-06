Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 сентября 2020 года: За неделю коронавирус подтвердился больше чем у тысячи белорусов

С начала пандемии коронавирусом в Беларуси заболели почти 73 тысячи человек.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В воскресенье, 6 сентября, пресс-служба Минздрава в официальном Telegram-аккаунте обнародовала новую статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией по стране.
Последнюю неделю заболеваемость коронавирусом держится на уровне в 100 – 200 новых заболевших за сутки. И только за последнюю неделю, с 31 августа, ковид подтвердился еще у тысячи белорусов.
По последним данным, зарегистрированы 72 859 человек с положительным тестом на ковид. Это значит, что прирост за сутки составил 196 человек. За все время умерли 711 (+6 за сутки) пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
За неделю в Беларуси коронавирус подтвердился у 1172 человек.
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