Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 сентября 2020 года: За неделю коронавирус подтвердился больше чем у тысячи белорусов

С начала пандемии коронавирусом в Беларуси заболели почти 73 тысячи человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В воскресенье, 6 сентября, пресс-служба Минздрава в официальном Telegram-аккаунте обнародовала новую статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией по стране.

Последнюю неделю заболеваемость коронавирусом держится на уровне в 100 – 200 новых заболевших за сутки. И только за последнюю неделю, с 31 августа, ковид подтвердился еще у тысячи белорусов.

По последним данным, зарегистрированы 72 859 человек с положительным тестом на ковид. Это значит, что прирост за сутки составил 196 человек. За все время умерли 711 (+6 за сутки) пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За неделю в Беларуси коронавирус подтвердился у 1172 человек.

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