МЧС: 5 сентября в лесах Беларуси пропали 10 человек и 3-летний ребенок. Нашли не всех

За одни сутки в лесах Беларуси пропало более 10 человек. Фото: pixabay.com.

В сводке МЧС за минувшую субботу, 5 сентября - более 10 сообщений о поисках людей в лесном массиве, сообщает пресс-служба. Среди потерявших и пенсионеры, и молодые люди, и даже ребенок.

Так, в Молодечненском районе недалеко от деревне Самали пропал 3-летний ребенок. На поиски маленького мальчика прибыли не только наряды спасателей, но поднялись местные жители. К счастью, малыша нашли быстро, спустя меньше часа после поступления информации в МЧС, с ним все хорошо.

Однако в этот день в лесу потерялся не только малыш, но и много взрослых. Около 12.20 поступил звонок из деревни Селище, что на Логойщине - пропала 74-летняя пенсионерка, ее нашли спустя несколько часов.

Люди заходят в лесной массив за грибами, но не могут найти обратный путь. Фото: pixabay.com.

Также около часа спасатели разыскивали в Полоцком районе двух 84-летних сельчанок. Бабушки потерялись в лесу недалеко от деревни Залесье и провели в чаще почти целый день, их нашли к 17.30, медпомощь не понадобилась.

- Продолжаются поиски пропавших в Борисовском районе матери и сына. О том, что 54-летняя женщина и ее 25-летний сын потерялись в лесу недалеко от деревни Падневка, стало известно 5 сентября около 18.40. В поисковых работах участвовали работники МЧС, семью еще не обнаружили, - подчеркнули в пресс-службе.

К счастью, удачно окончилась поисковая операция рядом с деревней Борки в Узденском районе. Около 7 часов вечера спасателям сообщили о пропаже в лесу 39-летней женщины, ее нашли в 21.10.

Также и в Рогачевском районе в субботу, 5 сентября, в лесу рядом с деревней Большая Крушиновка потерялась 62-летняя пенсионерка. В МЧС родственники позвонили примерно в 19.45 и к 21.00 ее нашли целой и невредимой.

- Всю ночь продлились поиски двух женщин в Городокском районе. Около 8 часов вечера в МЧС сообщили о том, что в лесу недалеко от деревни Максимовка пропали 48- и 29-летняя сельчанки. В поисковые отряды вошли спасатели и милиционеры, к шести утра они все-таки смогли отыскать пропавших в лесу, помощь врачей была не нужна, - уточнили в МЧС.

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