В Минске 6 сентября поезда следуют без остановки на шести станциях метро

Для безопасности пассажиров в Минске закрыли центральные станции метрополитена. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что в белорусской столице фактически перестали функционировать пять станции метрополитена в центре города, проинформировала пресс-служба «Минского метрополитена» в официальном Telegram-аккаунте.

Так сообщается, что центральные станции подземки на «красной» и «синей» ветках будут закрыты еще в первой половине дня, уже в 12.30 часов, в воскресенье, 6 сентября.

- Закрыты на вход и выход несколько станций метро. Поезда следуют без остановки на «Площади Ленина», «Октябрьской», «Купаловской», «Площади Победы», «Площади Якуба Коласа», - констатировали в пресс-службе метрополитена.

Такие меры, в пресс-службе объяснили необходимостью обеспечить безопасность пассажиров на данных станциях.

К 12.50 часам дня на вход и выход была закрыта также и станция метро "Пушкинская".

Напомним, ранее в МВД сообщали о том, что в Минске 6 сентября в течение дня также будут перекрыты проспекты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Минска, по рекомендации ГУВД, закрыли три станции метро: и на вход, и на выход.

Днем ранее, около восьми вечера, закрывали только две станции на пересечении веток, но выйти было можно (подробности).

Как прошел 5 сентября женский марш в Минске: фоторепортаж.

Колонна численностью в несколько тысяч человек прошла по центру столицы (подробности).