Платформа «Голос» намерена подсчитать количество протестующих в Беларуси, чтобы сравнить с официальными данными

Появился спецпроект, который подсчитает протестующих в Беларуси. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интернет-проект «Голос», который онлайн аккумулировал фото избирательных бюллетень на минувших выборах президента Беларуси, объявил о новой инициативе. Проект намерен подсчитать общее число протестующих белорусов.

Создатели платформы объявили о новом спецпроекте «\я гуляю». Те из белорусов, кто захочет быть подсчитан, должны в бот проекта прислать эту команду, если он участвует в митинге и солидарен с протестами. В случае вероятных сбоев в работе интернета виртуальные голоса будут принимать до, во время и после мероприятий.

Считать «гуляющих» будут через Viber- или Telegram-боты. До общей цифры подсчета информация будет отображаться в реальном времени на счетчике.

Напомним, сейчас источники разнятся в подсчетах числа участников протестных акций. Например цифра на протестах 16 августа в Минске варьировалась от 100 - 120 тысяч до 300 тысяч протестующих.

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