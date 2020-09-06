МИД Украины об отношениях с Беларусью: Это недружественная политика, мы не должны этого терпеть

Дмитрий Кулеба рассказал, какие шаги необходимо сделать Беларуси для налаживания диалога. Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net.

В эфире украинского ТВ-канала «Прямий» глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба назвал актуальные взаимоотношения страны с Беларусью недружественными, сообщил БелаПАН.

Такое мнение министр иностранных дел Кулеба высказал насчет решения белорусских властей передать России задержанных на территории Беларуси в июле 2020 года бойцов «частной военной компании Вагнера».

- Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть, - подчеркнул глава МИД Украины.

Также министр высказался о поствыборной ситуации в стране-соседке. В этом вопросе, по мнению Кулебы, в Беларуси отмечаются «системные и массовые нарушения прав человека».

- Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, как прежде, - добавил министр.

Ранее, 4 сентября, на сайте украинского дипведомства также было опубликовано заявление министра в отношении Беларуси, которое он озвучил на неформальном заседании членов Совета безопасности ООН по формуле Аррии.

- Освобождение всех задержанных может стать началом диалога между властью и гражданским обществом, инициировать поиск компромиссов. Следующим шагом может стать объявление о новых выборах, которые должны пройти демократическим путем и при беспрепятственном участии международных наблюдателей, в первую очередь от ОБСЕ, - заявил глава МИД, напомнив, что первые заявления страны Люблинского треугольника сделали еще 11 августа, когда стало известно о жестком подавлении протестов, предложив площадку для переговоров.

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