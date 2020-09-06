Погода в Беларуси на 7 сентября: сильные дожди, но на Гомельщине все еще +25

Температура второй недели сентября в Беларуси будет все еще выше климатической нормы на несколько градусов. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Еще в воскресенье, 6 сентября, а затем и в понедельник, 7 сентября, синоптики в Беларуси ожидают сильные дожди и в некоторых регионах грозы, рассказали в Белгидромете. Однако метеорологическое лето еще немного задержится.

В целом новая рабочая неделя 7 - 13 сентября начнется в Беларуси с кратковременных дождей. Ночью грозы пройдут по юго-восточным регионам, а днем небо затянет уже почти по всей стране. Днем в понедельник синоптики предупреждают о сильных ливнях, ветер при этом будет переменных направлений, умеренный, порывистый только при грозах.

Правда, дожди еще не отменяют тепло: ночью по республике +8…+14 градусов, днем в среднем +14…+ 19 тепла, а в юго-восточной части Беларуси и совсем приятные +20…+25 с плюсом.

В целом на протяжении всей следующей недели не обойдется без дождей - на это повлияют влажные воздушные массы с Западной Европы. Однако температура в среднем все еще будет на несколько градусов выше климатической нормы первого осеннего месяца.

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