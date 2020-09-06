Фотофакт. В Минске, Бресте, Гродно, Витебске и Гомеле люди вышли на марш единства

Протестное шествие на улицах в Гомеле в воскресенье, 6 сентября. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала официальную информацию МВД о том, что в Беларуси в субботу, 5 сентября, протестные акции прошли в 18 населенных пунктах по всей стране. Как подсчитали в силовом ведомстве, участие в них приняли в общей сложности около 4 тысяч человек.

В воскресенье, 6 сентября, марши протестов повторились снова. Еще с самого утра очевидцы сообщали о колоннах протестующих в различных локациях Минска. Также люди вышли на улицы и в других областных центров - в Бресте, Гродно и Гомеле, в руках некоторых - плакаты и символика. Где-то путь преграждали силовики, где-то проверяли рюкзаки, чтобы обеспечить безопасность, где-то люди шли вполне спокойно. Также очевидцы сообщают и о точечных задержаниях как в Минске, так и в Гродно.

Гомельчане в очередной раз после выборов вышли на протестные акции. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Вначале несколько сотен человек шли по Партизанскому проспекту. В районе Мотовелозавода их остановили силовики в форме и со щитами. Демонстранты развернулись, пошли назад, затем свернули на улицу Олега Кошевого и направились к станции метро «Тракторный завод». Силовики оттеснили их на улицу Чеботарева. Часть людей зажали в кольцо, остальные разбежались по дворам. После этого начались задержания, - сообщил с улиц Минска корреспондент БелаПАН. Уточняется, что журналист видел в тот день минимум три задержания, людей отводили в микроавтобусы без номеров.

Обычно протестные шествия начинаются ближе к полудню, длятся несколько часов, включают так называемое слияние колонн в городе и к вечеру мирно завершаются, участники расходятся по домам.

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