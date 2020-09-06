В Минске задержали мужчину, который 3 сентября распылил баллончик в лицо милиционера в гражданской одежде

Минчанин распылил баллончик в лицо человека в гражданской одежде, он оказался милиционером. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что на Логойском тракте в Минске 3 сентября на протестной акции было совершено насилие в отношении правоохранителя, проинформировала пресс-служба МВД в официальном телеграм-аккаунте.

- Чтобы помешать законной деятельности правоохранителей, неизвестный распылил в лицо одного из милиционеров слезоточивый газ, после чего скрылся, - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что пострадавшего силовика доставили в больницу. Он получил химические ожоги лица, шеи и глаз из-за воздействия перцового аэрозоля. На 6 сентября его здоровью ничто не угрожает.

- Нарушителя нашли и задержали спустя сутки. Им оказался 40-летний ранее судимый минчанин, подозреваемый также неоднократно привлекался к административной ответственности, - добавили в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба МВД также опубликовала запись, на которой видно, как в тот вечер задержанный мужчина распыляет спрей. Затем он в медицинской маске и с замыленным изображением лица на камеру объясняет произошедшее.

- Кому распылили? - спрашивает правоохранитель за кадром.

- Это были сотрудники милиции. Рекомендую все-таки донести до населения, что если вы видите, что задерживают на улице люди в гражданском, не стоит препятствовать, - пояснил задержанный минчанин.

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