А1 сообщил, что мобильный интернет 6 сентября будет работать хуже по требованию госорганов

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6 сентября в центре Минска очень слабо работает мобильный интернет у разных операторов, по всему городу тоже возникают проблемы с интернетом. А1 - один из операторов - объяснил ситуацию.

- Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 6 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета, - написано в сообщении оператора А1. - Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.

Сейчас в Минске и других городах проходит "Марш единства".