В центре Минска появилась новая спецтехника: модифицированный БРДМ-2 с системой типа «Рубеж»

Модифицированный БРДМ-2 с системой типа «Рубеж».

Две недели назад в центре Минска впервые появились БТРы. В прошлое воскресенье впервые задействовали гусеничные БМП. Новинка этого воскресенья - модифицированный БРДМ-2 с системой «Рубеж».

БРДМ-2 - это бронированная разведывательно-дозорная машина. Она выпускалась в советское время - с 1963 по 1989 год. Есть два десятка модификаций. Например, 30 августа на площади Победы и у стелы «Минск - город-герой» многие видели звуковещательную станцию ЗС-82 на базе разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Вооружения она не имеет, внутри находится магнитофонное оборудование, наружу выведен громкоговоритель.

Сегодня, 6 августа, на минской кольцевой автодороге впервые заметили новую модификацию БРДМ-2, созданную специально для разгона демонстрантов. Она имеет большой щит - в транспортном положении он находится над крышей бронированной машины, а для разгона демонстрантов или блокировании дорог щит передвигается вперед. На вооружении белорусских силовиков уже есть похожие системы - только на базе гражданских автомобилей. Система «Забор-Барьер» сделана на базе пикапов Ford, а система «Рубеж» - на базе внедорожников.

Новые БРДМы уже перекрыли проспект Победителей на подходах ко Дворцу Независимости.

модифицированный БРДМ-2 с системой типа «Рубеж». Фото: TUT.BY.

Модифицированный БРДМ-2 с системой типа «Рубеж». Кадр РИА НОВОСТИ.

А проспект Независимости в районе ГУМа перекрыли силовики со щитами, на которых есть специальные полоски. По некоторым данным, это электроконтур. Если к нему прикоснуться - получишь удар током.