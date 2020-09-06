«Если для кого-то мнение офицера ничего не значит, послушайте мать». Пресс-секретарь МВД просит не брать детей на протесты

Фото носит иллюстративный характер Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Обычно в телеграмм-канале пресс-службы МВД от лица пресс-секретаря Ольги Чемодановой публикуются милицейские сводки. 6 сентября в канале опубликована запись с хештегом #наболело.

-Скажу не как милиционер, - начинает Чемоданова. - Если для кого-то мнение офицера ничего не значит, послушайте мать. Я такой же любящий родитель, каких, уверена, большинство в нашей стране.

Пресс-секретарь пишет, что мы (видимо, имеет в виду всех родителей) переживаем за детей - их здоровье и безопасность.

- Я с ужасом наблюдаю за происходящим и задаюсь вопросом: «Родители, что вы творите?», - продолжает Чемоданова.- Вы носите на руках грудных детей на протесты, берете с собой ребенка на митинги, гуляете за руку со школьниками среди толпы и омона. Почему вы не понимаете, какому удару подвергаете неокрепшую детскую психику? Вы блокируете проезд машинам детской коляской с ребенком. Ради чего? Взрослые, не заигрались ли вы в революцию? Прошу, одумайтесь!

Ольга резюмирует, что детей не стоит втягивать в политику. О подобном говорят и представители Минобразования.

- Дайте им шанс на детство, которое было у нас - спокойное и безопасное, - пишет пресс-секретарь.