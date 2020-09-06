За протестами Наталья Эйсмонт наблюдала лично, но в компании силовиков

Наталья Эйсмонт и Дмитрий Павлюченко (в черной кепке). Фото: "Радио Свабода".

6 сентября в Минске и других городах проходят акции протеста.В столице Беларуси огромная толпа собралась на проспекте Победителей. Как и в прошлое воскресение, силовики перекрыли проспект на подходе ко Дворцу Независимости спецтехникой. Был ли сегодня во Дворце президент – не сообщается. Но его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт за протестами наблюдала. Но не с территории Дворца, а с другой стороны проспекта Победителей – в районе гостиницы «Виктория». Он была не одна – а в компании силовиков, лица которых были спрятаны на балаклавами. Были люди с и открытыми лицами – мы узнали одного из них, это Дмитрий Павлюченко, который раньше командовал спецподразделением СОБР. Компания стояло позади оцепления, у синего служебного микроавтобуса. У некоторых в руках был бинокль. Сколько времени Наталья Эйсмонт наблюдала за акцией протеста – не известно.

Напомним, ровно две недели назад во время акции протеста у Дворца Независимости, Наталья Эйсмонт участвовала в так называемом ситуационном центре. На кадрах Александр Лукашенко сидит в круглом зале и общается с кем-то по видеосвязи. Кроме него в помещении только сын Николай и Наталья Эйсмонт. Перед Лукашенко-младшим и старшим лежат автоматы Калашникова АКС-74У. Николай к тому же одет в бронежилет. У Эйсмонт автомата нет.

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