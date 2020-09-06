«Распылил газ и ударил милиционера». В Витебске во время мирного протеста задержали мужчину, который оказал сопротивление милиции

В Витебске во время мирного шествия начались задержания. По версии правоохранительных органов, один из мужчин распылил в сторону милиционеров перцовый газ. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Правоохранительные органы информируют, что в Витебске во время мирной акции протеста 6 сентября задержаны более десятка человек. В том числе задержан мужчина, который, как сообщает пресс-служба МВД, распылил слезоточивый газ в сторону сотрудников милиции.

- Один из участников протестной акции оказал активное сопротивление и распылил слезоточивый газ в сторону сотрудников, после чего попытался скрыться. При задержании в отношении его применялись физическая сила и спецсредства, - говорится в сообщении пресс-службы. – По факту насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Минске задержан мужчина, который распылил слезоточивый газ в сторону сотрудника милиции 3 сентября. Милиционер получил химические ожоги лица, шеи и глаз и госпитализирован. Пострадал ли сотрудник правоохранительных органов во время инцидента в Витебске, не сообщается.

В Витебске в мирном шествии приняли участие около тысячи человек. Как это было, смотрите здесь (подробности, фото).