Глава МВД Караев: Совет у меня один –-читать книги, а не телеграм-каналы

Караев посоветовал читать книги, а не Telegram-каналы. Фото: скриншот с видео

Глава МВД Юрий Караев рассказал, что сейчас нужно читать книги, а не телеграм-каналы. И добавил, что любые попытки сменить власть на улице отбрасывают страну на несколько десятилетий назад. Об этом он заявил в программе «Новости. Неделя», которая вышла 6 сентября на телеканале СТВ.

- Если возникает попытка сменить власть на улице, то это очень плохо для любого народа. Это сразу отбросить страну и народ на несколько десятилетий назад. После чего наступит голод, разруха, мародерство, бандитизм. Если подумать, то так было после любой революции. Никогда ничего хорошего она не приносила, особенно людям, кроме тех, кто эту революцию заказывал. У меня есть только один совет - читать нужно книги, а не телеграм-каналы, - заявил Караев.

Он отметил, что человечество уже не раз проходило через революции и в прошлом, и в современности.

- Нужно читать книги, чтобы вспомнить, к чему именно приводит любая революция и как должно развиваться общество. Думаю, что каждый выберет для себя путь эволюционный, с конституционными изменениями и экономическими реформами, - подытожил глава МВД.