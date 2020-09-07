Караев: Я уверен, что более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет ни в одной стране мира

Караев заявил, что более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет ни в одной стране мира. Фото: БелТА

Глава МВД Юрий Караев рассказал, что уверен в том, что более гуманной, хладнокровной и выдержанной милиции нет ни в одной стране мира. Об этом он сообщил в интервью, которое вышло 6 сентября в программе «Новости. Неделя» на телеканале СТВ.

Караев также напомнил и про угрозы, которые поступают сотрудникам милиции, должностным лицам и членам их семей.

- Угрозы - неприкрытый терроризм. Это грязные и подлые методы. По всем заявлениям с угрозами должностным лицам уже работает уголовный розыск. Если же угрозы поступали сотрудникам милиции, то работу проводит управление собственной безопасности. Если говорить о моих сотрудниках, то 30 из них все еще находятся в больнице с тяжелыми увечьями. Мы не бросим их, а окажем всевозможную помощь максимально. И когда нас пытаются затроллить какими-то синяками, то я отвечу так: с 9-го на 10-е августа было 8 умышленно совершенных наездов. Результат - 11 пострадавших, у многих тройные переломы, но все живы, и слава богу. Хоть и говорят о жестокости нашей милиции, но я скажу так: более хладнокровной, гуманной и выдержанной милиции нет нигде в мире, - заявил Караев.

Глава МВД привел конкретные примеры противозаконных действий в отношении сотрудников милиции. Один из них произошел на прошлой неделе. Мужчина из Минской области не смог дозвониться в милицию, так как набирал 02 вместо положенного 102. В пьяном и злом состоянии мужчина взял два ножа и пошел искать милицию. Итог -у одного сотрудника колото-резаная рана затылка, у другого -порез голени. Караев добавил, что мужчина был задержан.