Караев: Если вдруг кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, то мы не дрогнем

Караев заявил, что если кто-то снова решит попробовать силовой метод, то никто из сотрудников милиции не дрогнет. Фото: БелТА

Глава МВД Юрий Караев заявил: если вдруг кто-то решит, что с сотрудниками милиции можно попробовать еще раз силовым путем, то никто не дрогнет. Об этом он сообщил в интервью, которое вышло 6 сентября в программе «Новости. Неделя» на телеканале СТВ.

Караев напомнил и об акциях протеста, которые ежедневно проходят в Минске и других городах Беларуси. И рассказал, что проводится работа по выявлению организаторов и наиболее активных участников. И она (работа. - Ред.) очень трудоемкая.

- Работа ведется по всем фронтам: и визуально, и в оперативном плане. Активистов и организаторов видно и по записям камер видеонаблюдения, и на улицах. Эти люди даже внешне отличаются. Поверьте, что милиционеру, который профессионально подготовлен, сразу видно и координатора мероприятия, и организатора, и активиста, который ведет за собой толпу людей, - пояснил глава МВД.

Он добавил, что на акциях протеста, которые проходят по воскресеньям, видны люди, которые неумело пытаются замаскироваться в толпе.

- Вот таких боевиков, назовем их так, похожих на футбольных фанатов, бойцов и анархистов, было очень много в городе 9 и 10 августа. А потом они исчезли. И сейчас стали прятаться за женщин. У нас уже среди сотрудников даже шутки появились на эту тему: девочек, которые становятся в сцепки и охраняют мальчиков, нужно в армию забирать. А мальчики пусть к плите становятся. Но я скажу, что девочек и женщин мы стараемся не трогать вообще… Если вдруг кто-то решит, что можно с нами попробовать еще раз силовым путем, то мы не дрогнем. Мы никого не провоцируем, а наоборот, хотим, чтобы все решилось мирно, - заявил Караев.