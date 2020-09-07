В Минске обнаружили автомобиль, внутри которого находились несколько ножей, топоров и листовок. Его водитель установлен, но скрылся

В Минске обнаружили автомобиль, внутри которого находились несколько ножей, топоров и листовок. Фото: скриншот с видео

В Минске на Партизанском проспекте сотрудники ГАИ 6 сентября обратили внимание на автомобиль Opel. Как только это заметил его водитель, то сразу выбежал и скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД Беларуси.

- Сотрудники проверили багажник машины и нашли в нем несколько ножей, топоров и листовок с призывами к забастовкам и переговорам с народом, - рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Водитель машины был установлен. Проводится дальнейшая проверка.

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