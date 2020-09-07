В мире уже более 27 миллионов человек заразились коронавирусом Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Уже более 27 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Число случаев коронавируса в мире, зафиксированных на 7 сентября, составило 27 миллионов 002 тысячи 224 человека. За период пандемии скончалось 882 тысячи. Выздоровели после лечения более 18 миллионов пациентов.

Больше всего зафиксированных случаев коронавирусной инфекций было выявлено по-прежнему в США -больше 6,2 миллиона. За ней следует Бразилия - более 4 миллионов человек, и Индия - больше 4 миллионов человек.

Напомним, что в Беларуси на 7 сентября число заболевших коронавирусом уже подбирается к 73 тысячам. Прирост за сутки - 196 новых случаев. Всего же период пандемии скончал0сь 711 человек.

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