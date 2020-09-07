Золотовалютные резервы в августе снизились на 1,4 миллиарда долларов из-за ажиотажного спроса на валюту Фото: Инна КОРСАК

Золотовалютные резервы в августе снизились на 1,4 миллиарда долларов из-за ажиотажного спроса на валюту. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального банка.

По предварительной информации, международные резервные активы Беларуси на 1 сентября составили 7 457,8 миллиона долларов. За август они снизились на 15,8%, что составило 1 399,6 миллиона долларов после того, как наблюдался рост в июле на 61,8 миллиона долларов.

С самого начала 2020 года золотовалютные резервы снизились на 20,6%, что составило 1 935,7 миллиона долларов.

По информации из пресс-релиза, снижение резервных активов за август было обусловлено продажей иностранной валюты Национальным банком. Все дело в том, что люди отзывали депозиты в белорусских рублях и покупали иностранную валюту. Белорусы приобрели 351,7 миллиона долларов.

Для поддержки золотовалютных резервов в августе были задействованы ценные бумаги Министерства финансов, которые были эмитированы в иностранной валюте, а также пополнения валюты в бюджет.