В ООН опубликовали данные по смертности в Беларуси за полугодие. За июнь 2020 года был побит пятилетний рекорд

В ООН опубликовали данные по смертности в Беларуси Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ООН опубликовали данные по смертности в Беларуси за первое полугодие 2020 года. В июне количество смертей выросло на 3753 случая, если сравнивать с тем же месяцем 2019 года. Информация с данными была опубликована на сайте ООН.

За июнь 2020 года был побит пятилетний рекорд. К слову, причина смертности в данных ООН не была указана. Нельзя сказать, что именно коронавирус повлиял на рост смертности. Но по данным, которые предоставили в ООН, можно увидеть, что с февраля число смертей начало постепенно увеличиваться.

К примеру, если в июне 2019 года было зафиксировано 9263 смерти, то в июне 2020 года - 13 016 смертей.

Напомним, что только за прошлую неделю число заболевших коронавирусом в Беларуси превысило тысячу человек. Скончались за все время пандемии коронавируса 711 человек.

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