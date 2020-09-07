МВД: На акциях протеста в Беларуси 6 сентября было задержано 633 человека. Из них 363 будут судить

В МВД рассказали, что на акциях протеста в Беларуси 6 сентября было задержано 633 человека. Из них – 363 будут судить Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве внутренних дел Беларуси рассказали, что 6 сентября на акициях протеста, которые прошли в Беларуси, было задержано 633 человека. Из них 363 будут судить. Всего же в воскресенье в стране прошло 42 акции протеста. Данная информация была размещена в телеграм-аккаунте ведомства.

По информации МВД, всего в акциях приняли участие около 31 тысячи человек.

- В Минске люди собирались в разных точках города, группами шли к центру города. Несмотря на то, что сотрудники милиции пытались провести разъяснительную работу, люди все равно выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Сотрудники милиции остановили колонну около Дворца Независимости. После этого часть людей пошли в сторону проспекта Независимости. Те же, кто остались у Дворца на Победителей, стали наносить надписи на спецтранспорт и провоцировать сотрудников милиции на конфликт, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Она также добавила, что в Гродно собиравшиеся люди тоже выходили на проезжую часть и препятствовали движению транспорта. По словам Чемодановой, сотрудники милиции требовали людей прекратить противоправные действия, но люди в ответ на это бросали в милиционеров банки, камни и пластиковые бутылки.

Всего в Беларуси 6 сентября было задержано 633 человека. В ИВС остаются 363 человека. Их будут судить.