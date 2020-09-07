Координационный совет: «Неизвестными людьми в центре Минска похищена Мария Колесникова»

Неизвестные в центре города похитили Марию Колесникову Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову возле Художественного музея в Минске. Мужчины в масках затолкали Марию в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Об этом рассказала порталу tut.by девушка Анастасия, на глазах у которой все произошло.

- В 10.05 я шла по проспекту Независимости в сторону Художественного музея и заметила Марию. Мне удалось раньше видеть ее вживую, поэтому и узнала. Мне еще хотелось сегодня подойти к ней, но я передумала, так как решила не беспокоить. Недалеко от музея я заприметила темный микроавтобус с надписью «Связь». Когда я уже прошла музей, то услышала звук падающего телефона. Я обернулась и увидела, как неизвестные мужчины в гражданской одежде заталкивают Колесникову в микроавтобус, - рассказала Анастасия.

Девушка также сообщила, что телефон Марии, который упал на землю, поднял мужчина, сел в микроавтобус и уехал. Снять все происходящее Анастасия не успела, так как побоялась, что ее тоже похитят.

Телефон Марии доступен, но она не снимает трубку.

В 10.13 пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков подтвердил, что Мария была в центре города одна по своим делам. В 11 часов Антон также стал недоступен.

Позже с заявлением выступил Координационный совет: «Неизвестными людьми в центре Минска похищены член Президиума Координационного Совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов. Их местонахождение неизвестно».

МВД, Следственный комитет и комитет госконтроля не располагают информацией о задержании Марии Колесниковой, сообщили они, передает телеграм-канал Sputnik.