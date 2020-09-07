«Без массовых гуляний»: Мингорисполком рассказал, как в этом году будут праздновать День города в Минске

В этом году Минск не будет устраивать масштабных празднований. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- День города пройдет без традиционных массовых гуляний. Предпочтение отдано локальным акциям, выставкам, тематическим урокам, - такое сообщение распространил Мингорисполком в понедельник, 7 сентября.

Отказ от массовых мероприятий городские власти объясняют «эпидемиологической ситуацией и обеспечением безопасности граждан в условиях распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19».

Напомним, Минск празднует День города 12 - 13 сентября. В этом году столица отметит 953-й день рождения.

В прошлом году в День города состоялся масштабный Wargaming Fest - выступали The Offspring и другие известные группы. Изюминкой дня города в Минске стал и полумарафон - его тоже в этом году не будет.

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