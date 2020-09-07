Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 7 сентября 2020 года: заболели еще 172 человека, 5 пациентов умерли

Стало известно, сколько человек заболели коронавирусом в Беларуси на 7 сентября 2020 года. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В понедельник, 7 сентября, пресс-служба Минздрава в официальном Telegram опубликовала обновленную статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Так стало известно, что коронавирус в Беларуси подтвердился еще у 172 человек. Общая заболеваемость с начала пандемии прошла еще одну психологическую отметку в 73 тысячи и составила 73 тысячи 31 инфицированный.

- На 7 сентября выздоровели и были выписаны 19 пациентов. В общем, 71 тысяча 883 больных, с подтвержденным ранее диагнозом «ковид», - пояснили в Минздраве.

Также в ведомстве уточнили, что с начала первых подтвержденных случаев коронавируса на территории Беларуси проведено без малого 1,6 миллиона тестов. Например, только за минувшие сутки - еще 5471 исследование на COVID-19.

К сожалению, появилась и новая информация по смертности. За минувшие сутки умерли еще 5 человек. Всего с начала пандемии в Беларуси скончались 716 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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