В Речице 17-летняя девушка упала с 8-го этажа, она погибла

Выпавшую с окна девушку доставили в больницу, но спасти ее врачи не смогли. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В минувшие выходные в Речице погибла несовершеннолетняя девушка, сообщил 6 сентября местный ресурс РечицаPrime в своем Telegram-канале.

Известно, что несчастный случай произошел с 17-летней девушкой. Она выпала из окна на 8-м этаже многожэтажки и упала прямо на крышу аптеки. Девушку госпитализировали с тяжелейшими травмами в местную больницу, но спасти ее врачам не удалось - она скончалась.

Официальный комментарий происшествия ресурсу «Сильные новости» дали в Гомельском областном УСК.

- На данный момент сотрудниками РОСК устанавливаются обстоятельства гибели 17-летней горожанки. Девушка умерла в больнице 6 сентября, после госпитализации, - уточнила Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области.

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