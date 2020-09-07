МИД Польши выступает с опровержением: телефонного разговора между Варшавой и Берлином о Навальном не было

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Министерство иностранных дел Польши выступило с опровержением. Ведомство утверждает, что телефонного разговора, прослушку которого распространили по государственному телевидению в Беларуси, не было.

- Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава - Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен, - ответили в МИД Польши на запрос агентства ТАСС.

Также в сообщении сказано, что Польша принимает заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и правительства страны, в котором сказано, что Алексея Навального отравили веществом «Новичок».

- Как и правительство Германии, мы осуждаем этот постыдный поступок. Мы считаем, что виновные в покушении на убийство Алексея Навального должны быть привлечены к ответственности, - добавляет МИД Польши.

Напомним, на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске Александр Лукашенко заявил, что сообщение Германии о том, что Навального отравили, - фальсификация. Позже в СМИ появилась аудиозапись прослушанного разговора.