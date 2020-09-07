Лукашенко главе СК: Какие преступления настораживают?

Лукашенко расспросил главу СК, как работает ведомство на фоне протестов и пандемии. Фото: БелТА.

О том, что в понедельник, 7 сентября, глава Беларуси принял с докладом председателя Следственного комитета, сообщила БелТА. Президент обратился к главе комитета с рядом вопросов, попросил рассказать о ситуации в стране, доложить об уголовных делах, имевших широкий резонанс в обществе. Видео разговора опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

- Скрывать нечего, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Политические дрязги и неурядицы, произошедшие во время выборов, и затем в послевыборный период, открыли недостатки и, возможно, недоработки в различных системах управления, органах власти. Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? - спросил президент.

Отвечая, глава СК подчеркнул, что в 2020 году его ведомство «спокойно и планомерно» выполняет свои задачи, даже и на фоне общественно-политических мероприятий и пандемии.

- Причем на фоне этого (протесты и коронавирус. - Ред.) уровень преступности в стране снизился примерно на 8 процентов по сравнению с 2019 годом. Соответственно, и нагрузка на Следственный комитет уменьшилась на этот же объем, - подчеркнул Носкевич.

- А какие преступления настораживают больше всего? - поинтересовался Лукашенко.

- В целом изменилась структура преступности. Крен произошел в сторону преступлений в сфере информтехнологий. В целом в последние годы это стало тенденцией. Число таких преступлений неуклонно растет, - уточнил председатель Следственного комитета.

И добавил, что правоохранительный блок, в свою очередь, тоже переориентировался на раскрытие киберпреступлений с помощью тех же информационных технологий.

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