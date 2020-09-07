Тихановская про возможное похищение Колесниковой: «Это попытка сорвать работу Координационного совета»

Мария Колесникова пропала в понедельник 7 сентября. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Светлана Тихановская выступила с заявлением по поводу возможного задержания членов команды.

- Похищение Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова - это попытка сорвать работу Координационного совета. Но это нас не остановит. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых, честных выборов, - такое сообщение Светлана Тихановская опубликовала в своем телеграм-канале.

Напомним, в понедельник, 7 сентября, очевидцы сообщили о том, что неизвестные увезли Марию Колесникову в микроавтобусе с надписью «Связь». Официальных комментариев о задержании Колесниковой от силовых ведомств к обеду понедельника не появилось.

Позже появилась информация, что пропали пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Адвокаты занимаются их поиском.

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