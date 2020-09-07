В Барановичах после ДТП со скорой пациента из машины медиков доставали спасатели

Легковушка столкнулась со "скорой" в Барановичах. Фото: МЧС.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой медпомощи произошло в Барановичах рано утром в понедельник, 7 сентября, сообщила пресс-служба МЧС.

Около 5.40, когда скорая везла в больницу пациента, произошло столкновение с другим ТС. Легковое авто столкнулось с машиной медиков на перекрестке улицы Притыцкого с улицей Чернышевского. Удар пришелся в боковую часть кареты, после чего машина упала на правую сторону. В скорой оказался заблокирован пациент. Чтобы достать человека из машины, позвонили в МЧС.

- Прибывшие по вызову спасатели при помощи специнструмента деблокировали пострадавшего. Его с травмами различной степени тяжести госпитализировали. У обеих авто механические повреждения, - добавили в пресс-службе.

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