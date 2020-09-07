Песков о встрече Путина с Лукашенко: Состоится в ближайшие дни, но точно не 13 сентября

Путин и Лукашенко в ближайшие дни встретятся в Москве. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что президенты России и Беларуси договорились встретиться тет-а-тет. Об этом сообщалось 30 августа, тогда же уточнялось, что Лукашенко поедет в Москву уже в самое ближайшее время.

Информацию о скорой встрече двух глав стран-соседок подтвердил 7 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, проинформировало ТАСС.

Так, представитель российского лидера уточнил, что визит находится в активной стадии подготовки и, вероятнее всего, состоится на неделе с 7 по 13 августа.

Точную дату Песков не назвал, но сообщил, когда встреча точно не состоится.

- Воскресенье, 13 сентября, это неверная дата. Ожидать визит можно в самые ближайшие дни, информация об этом будет обнародована своевременно, - предупредил представитель Кремля.

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Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ.

Он подчеркнул, что материалы, о которых идет речь, «по линии специальных служб циркулируют» и, «соответственно, они анализируются в наших спецслужбах» (подробности).

Премьер-министр России Михаил Мишустин 3 сентября проведет переговоры с Лукашенко тет-а-тет.

Перед тем как пообщаться тет-а-тет с белорусским лидером, Мишустин встретится с Головченко (подробности).